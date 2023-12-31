حُسمت بعقد 6 سنوات.. مانشستر سيتي يخطف جوهرة الأرجنتين من برشلونة

سيبقى في ناديه لمدة عام على سبيل الإعارة

حسم مانشستر سيتي صفقة ضم الموهبة الشابة كلاوديو إيشيفيري، لاعب ريفربليت الأرجنتيني.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إن: "يتم الآن تبادل المستندات بين السيتي وريفر بليت لإبرام الاتفاق".

وأضاف: "الموهبة الأرجنتينية مواليد 2006 ستبقى في ريفر بليت حتى ديسمبر 2024، ثم تسافر إلى أوروبا، ومدة العقد مع السيتي 6 سنوات".

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وصرح رومانو، في وقت سابق، بأن "قيمة الصفقة قد تزيد على 20 مليون يورو".

وكان تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني أبرز المهتمين باللاعب، لكن مشاكل اللعب المالي النظيف صعّبت مهمة الفريق الكتالوني.

يشار إلى أن عقد إيشيفيري مع ريفر بليت ينتهي في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي ما بين 25 و30 مليون يورو.