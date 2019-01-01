مانشستر سيتي يتخلى عن لاعبه لصالح أستون فيلا

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن مانشستر سيتي سيترك لاعبه دوجلاس لويس يرحل لصفوف أستون فيلا هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي سيسمح برحيل لاعبه دوجلاس لويس لصالح أستون فيلا خلال أيام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" والتي أكدت أن النادي سيعاني من أجل إيجاد فرصة للبرازيلي الشاب في الفريق الأول بالموسم المقبل.

وكان بيب جوارديولا يسعى لضم اللاعب لصفوف الفريق الأول في الموسم الماضي لكن مشاكل في استخراج تصاريح السفر من أجل الاعداد للموسم أنهت على أمل المدرب الإسباني.

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ويواجه اللاعب مشاكل مماثلة في الإعداد للموسم الجديد، بالرغم من تدخل كل من بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي وتيتي المدير الفني للبرازيل.

وستكلف الصفقة فريق أستون فيلا حوالي ١٥ مليون جنيه استرليني يحصل عليهم مانشستر سيتي، مع إمكانية وجود بند استعادة له في المستقبل مقابل مبلغ مالي أكبر.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أمضى آخر موسمين في صفوف جيرونا على سبيل الإعارة، وكان عنصرًا أساسيًا في مشاركات الفريق الكتالوني بالليجا حيث ظهر في ٣٨ مباراة خلال تلك الفترة.