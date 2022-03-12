مانشستر سيتي يباغت الجميع ويقترب من ضم هالاند

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خطواته الجادة من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند الصيف القادم.

هالاند يعتبر محط أنظار جميع كبار أوروبا، بسبب مستوياته المذهلة مع بوروسيا دورتموند وسجله التهديفي المميز بقميص الفريق.

وكان يبدو أن برشلونة هو النادي الأقرب لضم اللاعب بوجود منافسة من باريس سان جيرمان وريال مدريد، ولكن يبدو أن هناك بعض التطورات الصادمة للثلاثي.

كيف تحرك سيتي لضم هالاند؟

أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أن هناك حالة من الثقة لدى سيتي، حول التعاقد مع هالاند بقيمة تصل إلى 100 جنيه استرليني.

وأوضحت أن النادي أقرب مقابلة مع ممثلي اللاعب في موناكو يوم 3 فبراير الماضي، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

وأبدى الوفد الإنجليزي ترحيبه بالموافقة على شروط المهاجم النرويجي المالية من أجل التوقيع لهم في الصيف.

ومن جانبه قال الصحفي الإسباني ماريو كورتيجانا:"علمت أن مانشستر سيتي تقدم بعرض لضم هالاند، موقف ريال مدريد يثير التشاؤم، ولا توجد لدي أي معلومات أخرى".

ماذا عن موقف هالاند؟

وفي سياق متصل كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر أحد مصادرها في ألمانيا، أن صاحب الـ21 سنة وقع اختياره على مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن التفاصيل الشخصية تم التناقش عليها، مع دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده مع دورتموند بـ63 مليون جنيه استرليني، والذي يحق له تفعيله الصيف القادم.

ومن المقرر أن يحصل مينو رايولا وكيل اللاعب على عمولة خاصة بالإضافة لمكافأة توقيع، ليصبح مجموع الصفقة 100 مليون استرليني.

ومن غير المتوقع أن يواجه سيتي أي مشكلة مالية في الحصول على توقيع اللاعب، باعتبار مركز المهاجم الصريح هو الأولوية الأهم للمدرب بيب جوارديولا، مع حصوله على الدعم المالي من الإدارة لسد هذا العجز بفريقه.

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