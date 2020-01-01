مانشستر سيتي واثق من بقاء أجويرو رغم الحرمان الأوروبي

بعد إغراء دي بروينه وستيرلينج.. مانشستر سيتي واثق من بقاء سيرخيو أجويرو

يشعر مانشستر سيتي بالاطمئنان بخصوص مهاجمه وهدافه التاريخي سيرخيو أجويرو وبقائه مع الفريق الموسم المقبل رغم معاناة الفريق من عقوبة الإيقاف الأوروبي.

وكان مانشستر سيتي قد عوقب بغرامة مالية بالإضافة إلى الإيقاف لمدة موسمين عن المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب المخالفات المالية.

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وبناء على ذلك، من المتوقع أن يلجأ نجوم الفريق للرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بحثًا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع أندية أخرى.

ولكن رغم ذلك، فإن مانشستر سيتي يطمئن بخصوص سيرخيو أجويرو الذي رفض عدة عروض من كبار الأندية الأوروبية في مواسم سابقة من أجل البقاء مع أزرق مدينة مانشستر.

ويخطط أجويرو صاحب الـ 32 عامًا إلى البقاء مع فريقه حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم يعود إلى حيث بدأ في الأرجنتين لارتداء قميص نيوز أولد بويز.

وعدا ذلك، لا يبدو أجويرو مستعدًا لتغيير قميصه لارتداء قميص نادٍ أوروبي آخر، لذلك لن تؤثر العقوبة غالبًا على قراره بشأن البقاء مع مانشستر سيتي الموسم المقبل.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ خططه من أجل محاولة الحفاظ على نجومه ومنع احتمالية رحيلهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال تحسين عقودهم ورفع رواتبهم.

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يذكر أن سيرخيو أجويرو قد تمسك بالبقاء مع مانشستر سيتي حتى مع تهميشه في البداية من قبل المدرب بيب جوارديولا الذي وضع ثقته في المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.