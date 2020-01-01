مانشستر سيتي هو شبح الأولدترافورد

ثلث خسارات مانشستر يونايتد الأخيرة على أولتدرافورد جاءت في مواجهة مانشستر سيتي

واصل مانشستر سيتي انتصاراته على الجار مانشستر يونايتدعلى ملعب أولترافورد الذي أصبح مسرحًا للرعب لأصحابه في مواجهات الديربي الأخيرة.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا هامًا على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من كأس كاراباو.

وبهذا الانتصار لم يضع فريق المدرب بيب جوارديولا قدمًا في المباراة النهائية فقط، بل أنه واصل تكريس عقدة أولدترافورد على أصحابه واستمر في تحقيق الانتصارات في مسرح الأحلام.

ويرفع مانشستر سيتي الغلة بهذا الفوز إلى 3 انتصارات متتالية على الجار في ملعب أولدترافورد خلال آخر 3 مواجهات جمعت بينهما هناك.

ليس ذلك فقط، بل أن مانشستر سيتي بانتصاره اليوم بات متسببًا في 4 من آخر 12 خسارة لمانشستر يونايتد على ملعبه وبين جماهيره في جميع المسابقات.

وكان مانشستر سيتي قد خسر أمام اليونايتد في مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ولكنها كانت على ملعب الاتحاد.

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يذكر أن آخر انتصار لمانشستر يونايتد على مانشستر سيتي في أولتدرافورد يعود إلى ما هو قبل أكثر من عامين.