مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

ستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.

تفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب