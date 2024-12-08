بعد التعادل أمام كريستال بالاس .. مشكلة جديدة تواجه مانشستر سيتي في رحلة العودة لمدينته!

تعرف على المشكلة التي واجهها فريق مانشستر سيتي

يبدو أن تعادل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس، لن تكون المشكلة الوحيدة التي تواجه الفريق، إذ توجد مشكلة أخرى في رحلة العودة إلى مانشستر سيتي!

وتعادل مانشستر سيتي أمام مضيفه كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف سيمون بايكوسكي الصحفي المهتم بأخبار السيتي، عن أن مانشستر سيتي تواجهه مشكلة جديدة، وهي إلغاء رحلة عودة الفريق من لندن إلى مانشستر سيتي عن طريق الطيران، ليضطر الفريق العودة عن طريق الحافلة.

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وسيقطع السيتي مسافة 242 ميلًا، والتي ستستغرق 4.5 ساعات، في رحلة العودة إلى مدينة مانشستر عن طريق الحافلة، بسبب إلغاء رحلة الطيران الخاصة به.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة يوم الأربعاء أمام يوفنتوس الإيطالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا، باللقاء الذي سيقام في إيطاليا، بالجولة السادسة ضمن منافسات البطولة الأوروبية.