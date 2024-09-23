"لا تفعلوا أي شيء غبي!" .. نجم مانشستر سيتي يكشف كواليس خداع الحكم له في قمة آرسنال

قمة إنجليزية شهدت الكثير من الأحداث المثيرة للجدل..

كشف النجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي، كواليس "خداع" الحكم له، في القمة التي جمعت فريقه مع آرسنال، ضمن منافسات "البريميرليج".

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مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام ضيفه آرسنال، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وأثار هدف التعادل الأول لآرسنال، الذي سجله الإيطالي ريكاردو كالافيوري، في الدقيقة 22 من القمة الإنجليزية، "الجدل" في الأوساط الرياضية؛ حيث جاء أثناء حديث ووكر مع حكم المباراة، وتركه مكانه بدون مراقبة أو تغطية، الأمر الذي استغله لاعب الفريق المنافس بنجاح.

وعن ذلك يقول ظهير مانشستر سيتي في تصريحات مع "راديو بي بي سي"، مساء اليوم الإثنين: "لم أتوجه إلى الحكم؛ هو من استدعاني للحديث معي".

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وأشار كايل ووكر في تصريحاته، إلى أن الحكم طلب منه أن يقوم بتهدئة زملائه على أرضية الملعب؛ خاصة أن القمة الإنجليزية الكبيرة شهدت العديد من المشاحنات.

وأضاف: "كنت أستعد للعودة إلى مكاني، حيث وجهت بعد الكلمات لزملائي؛ بالقول (يا شباب.. ركزوا، لا تفعلوا أي شيء غبي، تأكدوا من تجاوز هذا الأمر)"، موضحًا أنه تفاجأ أثناء ذلك، بالكرة تمر من فوق رأسه، ومن ثم تسجيل كالافيوري هدف التعادل.

وهاجم ووكر حكم قمة مانشستر سيتي وآرسنال؛ قائلًا: "أنا خط الدفاع الأول لفريقي؛ كان يجب عليه أن يسمح لي بالعودة والاستعداد، ثم يطلق صافرة استئناف اللعب".

جدير بالذكر أن مانشسر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ13 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الرابع بـ11 نقطة؛ بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.