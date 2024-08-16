تطرق كذلك إلى ملف التعاقدات الجديدة

تغيير جذري غير متوقع، يستعد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو للمرور به في الموسم الجديد، بعد حديث المدرب بيب جوارديولا عن إمكانية استمراره مع مانشستر سيتي.

كانسيلو لم يلعب مع سيتي منذ يناير 2023، عندما دخل في مشادة مع بيب بسبب استبداله لصالح ريكو لويس، لينتقل بعدها إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قبل خوض إعارة أخرى مع برشلونة في الموسم الماضي.

ومع تلاشي الأنباء حول تحويل إعارته إلى بيع لبرشلونة، قال بيب عن مستقبل كانسيلو في المؤتمر الصحفي لمواجهة تشيلسي بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي:"هو يتدرب معنا، سنرى ما سيفعل، ربما يبقى وقد يذهب على سبيل الإعارة".

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وأضاف:"لا أعرف بعد ما سيحدث معه، إنه يتصرف بشكل جيد جدًا في الدورات التدريبية، يحب كرة القدم، وسوف نرى إمكانية لعبه معنا من جديد، لو أراد البقاء سنعامله مثل باقي اللاعبين، وسنحاول الاستفادة من صفاته الهائلة التي يتمتع بها".

وعن إجراء تعاقدات جديدة:"ربما يحدث ذلك، وربما لا، سنرى، أنا سعيد حقًا بالفريق الذي أمتلكه، أعلم أن الأجواء السائدة تطالبنا بالتوقيع، لذلك سنرى ما سيحدث في السوق، قد نستمر كما نحن أو نضيف بعض اللاعبين".

يذكر أن سيتي تعرض لضربة قوية مؤخرًا بعد إصابة لاعبه أوسكار بوب وغيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر، بالإضافة لرحيل خوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد، مما جعله مطالبًا بتعويض هذا النقص.