الكارثة تقترب .. وكلاء نجوم مانشستر سيتي يخططون لعملية "الهروب الكبير"!

شائعات رودري ليست صدفة

مع ظهور مؤشرات حول كارثة تلوح في الأفق لمانشستر سيتي، بدأ وكلاء أبرز النجوم بالفريق للتجهيز من أجل خطة "الهروب الكبير" لمغادرة النادي الإنجليزي.

سيتي يواجه معركة قانونية محتدمة مع رابطة الدوري الإنجليزي، بسبب توجيه 115 تهمة مالية له، حيث بدأت التحقيقات بالفعل الإثنين الماضي، وسط تأكيدات من صحيفة "تيليجراف" حول إمكانية طرد الفريق من جميع المسابقات وليس البريميرليج فقط، إذا ثبتت انتهاكات مالية خطيرة ضده.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن وكلاء بعض اللاعبين في مانشستر سيتي، يقيمون خياراتهم المتاحة في الوقت الحالي في حالة طرد النادي من الدوري الإنجليزي بعد صدور حكم بالإدانة في معركته القانونية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتزعم الصحيفة أن الوكلاء حريصون على سماع خطط مانشستر سيتي إذا تم طردهم بالفعل من البريميرليج، ويأتي ذلك تزامنًا مع أنباء حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع رودري استغلالًا لأي عقوبة متوقعة.

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ومن جانبها تتمنع اللجنة المستقلة للتحقيق في الأمر بصلاحيات التوصية بهبوط الفريق من الدوري الإنجليزي، إذا تمت إدانة النادي بارتكاب انتهاكات خطيرة مثل التمويل غير المشروع وعدم التعاون مع السلطات المختصة، بالإضافة إلى انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي ورابطة البريميرليج.

وأما بالنسبة لسيتي الذي فاز بالدوري في آخر 4 نسخ، فالنادي يؤكد على صحة موقفه وامتلاكه لمجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي تثبت براءته، وسيكون عليه تقديمها في أقرب وقت ممكن لتجنب أي عملية هروب جماعي للاعبيه.