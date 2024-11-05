جوارديولا : أموريم؟ لا أعرفه جيدًا ولكنه أفضل مني في هذا الأمر!

مدرب مانشستر سيتي يُرحب بنظيره البرتغالي

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن شعوره باللعب أمام روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة، قبل أيام قليلة من انتقاله لأداء مهام منصبه الجديد مع مانشستر يونايتد.

الشياطين الحمر قاموا مؤخرًا بإقالة الهولندي إريك تين هاج، قبل الذهاب سريعًا لتفعيل الشرط الجزائي في عقد أموريم بـ10 ملايين يورو، الذي يقضي الساعات الأخيرة كمدرب مع لشبونة.

وعن ما إذا كانت مباراة الليلة أمام لشبونة، بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، هي بداية لبعض المعارك الملحمية بينه وبين أموريم، قال جوارديولا في تصريحات عبر "TNT Sports":"لا أعتقد ذلك، لا أعرفه جيدًا من الخارج".

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وأضاف:"يبدو لي وكأنه رجل لطيف من الخارج، عندما أراه على مقاعد البدلاء، أشاهده وهو يتصرف بشكل أفضل مني بكثير، أنا سعيد جدًا بقدومه إلى إنجلترا".

وتابع:"بطبيعة الحال هناك حالة من الاحترام بين إدارتي مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة، ونفس الأمر سيظل كما هو بالنسبة للمدربين".

يذكر أن سيتي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الرابعة، وذلك بعدما جمع 7 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي لشبونة بالمركز الثامن، حيث يمتلك الفريق البرتغالي نفس العدد من النقاط ولكنه يتأخر بفارق الأهداف.