"استيقظوا وإلا".. أول تعليق على تهديد رودري بالإضراب عن المباريات!

"اللاعبون عبروا عن مشاعرهم"

أيدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا (PFA) تصريحات الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، الذي هدد بأن "اللاعبين قريبون من الإضراب"، بسبب جدول المباريات المزدحم بشكل متزايد.

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وكان صاحب الـ29 عامًا قد أبدى استياءه من جدول المباريات المزدحم، مشيرًا إلى أنه "قد يصل إلى مرحلة لا يوجد فيها خيار آخر للاعبين سوى الاضراب، بالنظر إلى الجدول الخانق للمباريات بعد زيادة مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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وقالت الرابطة في بيان رسمي: "تصريحات رودري يجب أن تكون دعوة جادة لأن تستيقظ الهيئات الحاكمة لكرة القدم".

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وأضافت: "في الأسابيع الماضية، أوضح أعضاؤنا مشاعرهم عندما يتعلق الأمر بجدول المباريات وعبء العمل، لقد طلب اللاعبون ونقاباتهم الاستماع إليهم وأن يكونوا جزءًا أساسيًا من هذه العمليات (إعداد جداول المباريات).

وختمت: "عندما يتم تجاهلهم، فإن النتيجة الطبيعية هي أن اللاعبين سيبدأون في النظر في جميع الخيارات المتاحة لهم".