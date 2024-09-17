"لا يوجد خيار آخر".. نجم مانشستر سيتي يهدد بالإضراب العام عن اللعب!

الوضع أصبح على وشك الانفجار

تحذير شديد اللهجة من لاعب الوسط الإسباني رودري، من إمكانية قيام اللاعبين بالإضراب العام بسبب الجدول المرهق للمباريات خلال الموسم الحالي.

صاحب الـ28 سنة خاض 63 مباراة كاملة مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا في الموسم الماضي، ومن المقرر تكرار هذا الأمر مرة أخرى مع انطلاق كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة في صيف العام القادم.

وهو ما جعل رودري يقول في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيتي وإنتر، غدًا، الأربعاء في دوري أبطال أوروبا:"أعتقد أننا قريبون من الإضراب، من السهل تفهم السبب، لو سألت أي لاعب سيقول لك نفس الشيء، هذا ليس رأيي أنا فقط، إنها وجهة نظر عامة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لو ظل الأمر على هذا النحو، ستكون هناك لحظة لن يكون لدينا أي خيار آخر، لا أعرف ما الذي سيحدث، ولكنه شيء يقلقنا لأن الجميع يعاني".

المثير في النظام الجديد للمسابقات الأوروبية وكأس العالم للأندية، أن أي لاعب مثل رودري من أندية النخبة، قد يشارك في 85 مباراة هذا الموسم لو لم يقرر مدربه بيب جوارديولا الاعتماد على التدوير بين اللاعبين.

وفي هذا السياق قال الإسباني:"لا أعرف الرقم بالضبط، من تجربتي أستطيع أن أقول لك إنه من 60 إلى 70 مباراة، بل من 40 إلى 50 مباراة يمكن أن يؤدي فيها اللاعب بأعلى مستوى ممكن، بعدها ينخفض مستواك لأنه من المستحيل الحفاظ على اللياقة البدنية تحت هذا الكم من الضغوط".

TOD

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيلعب أربع مباريات في الأيام الـ12 الأخيرة من شهر سبتمبر، حيث يلعب ضد إنتر ثم يستضيف آرسنال في الدوري الإنجليزي، وبعدها يواجه واتفورد في كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، قبل ختام الشهر باللعب أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك في البريميرليج.