جوارديولا يثير الغموض حول دي بروينه ويرفض الإجابة على "هذا السؤال"!

غيابات بجملة لسيتي أمام ساوثامبتون

أثار المدرب بيب الإسباني بيب جوارديولا الغموض الشديد حول إصابة البلجيكي كيفين دي بروينه، رافضًا تحديد الموعد المؤكد لعودته إلى صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم.

دي بروينه تعرض لإصابة عضلية في أوتار الركبة في 18 سبتمبر الماضي، وغاب بعدها عن 8 مباريات للفريق، ليخرج بيب في المؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي لمناقشة مصيره.

وقال جوارديولا للصحفيين:"لا أعلم متى سيعود، أفضل أن يكون الفريق مكتملًا مع هذا العدد من المباريات، لكن هذا هو الحال، أتمنى أن يعود قريبًا، لا أعلم أي شيء حتى الآن، أريد أخباركم بالتوقيت ولكن ليس لدي معلومة".

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وعن إكمال مانشستر سيتي لعامين دون التعرض لهزيمة على أرضه في الدوري الإنجليزي:"يا إلهي، لا يعجبني هذا السؤال".

وفي سياق متصل أكد بيب أنه لا توجد إصابات جديدة بعد مباراة سبارتا براج، مع استمرار غياب 6 لاعبين من الفريق الأول، وهم أوسكار بوب، كايل ووكر، كيفين دي بروينه، رودري، جيريمي دوكو وجاك جريليش.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلعب ضد ساوثامتبون، غدًا، السبت، على ملعب الاتحاد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وهو في المركز الثاني بجدول البطولة بـ20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر.