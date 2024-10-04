جوارديولا: أرفض الحديث عن مستقبلي والفيفا لن يلزمني باختيار أفضل اللاعبين!

يعتبر نفسه أكثر من مجرد مدرب لمانشستر سيتي

خرج بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، من أجل الرد على اللافتات التي انتشرت مؤخرًا حول مطالبته بالبقاء مع النادي الإنجليزي لفترة أطول.

عقد المدرب الإسباني مع سيتي ينتهي في يونيو 2025، ولم يقم بالتوقيع على عقد جديد حتى الآن، وسط تكهنات حول إمكانية رحيله على هامش التحقيقات التي يجريها الاتحاد الإنجليزي مع ناديه حاليًا بشأن 115 تهمة تتعلق بمخالفات مالية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة فولهام في البريميرليج:"ماذا يمكنني أن أقول عن هذه اللافتات؟ أشكر الجماهير كلها، لقد وقعت في حبهم منذ اليوم الأول الذي جئت في إلى هنا".

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وعن جاهزية كيفين دي بروينه أمام فولهام:"لن يكون جاهزًا غدًا، لا أفهم ذهابه إلى بلجيكا في الوقت الذي لم يلعب فيه أي مباراة مع مانشستر سيتي منذ إصابته، ولكن على العموم لن يتمكن من اللعب معنا أو معهم".

وأضاف:"لم يقل لي أي شيء عن اعتزاله الدولي حتى الآن، لا أعلم ماذا يدور في ذهنه، ولكنه في الوقت الحالي ليس جاهزًا للمشاركة في المباريات".

قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لكأس العالم للأندية، والتي تلزم الفرق بإحضار أقوى لاعبيها في البطولة:"من هم أقوى اللاعبين؟ هل سيخبرني الاتحاد الدولي لكرة القدم عن من هم أقوى من الآخرين؟ أنا لا أفهم ذلك".

مستقبله مع النادي:"سأظل أدافع عن مانشستر سيتي، لأني لست مجرد مدرب، أنا جزء من هذا النادي وأثق به ومجلس إدارته والوضع سيظل كذلك دائمًا، ولكني لن أتحدث عن مستقبلي الآن، سنرى ما سيحدث".

جدير بالذكر أن سيتي يلعب أمام فولهام وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر بعد 6 جولات.