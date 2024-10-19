ليس "المُخادع" كارباخال .. جريليش يختار الخصم الأصعب في مسيرته!

الجماهير شاركت برأيها

رغم توقع الجميع أنه سيكون داني كارباخال ظهير ريال مدريد، إلا أن جاك جريليش قرر السير في اتجاه مختلف تمامًا عند اختيار الخصم الأصعب في مسيرته.

شبكة "سكاي سبورتس" سألت 100 مشجع عن أقوى خصم واجهه جريليش، وكان على جناح مانشستر سيتي تخمين ما قالوه، حيث اعتقد أنهم اختاروا زميله الحالي كايل ووكر، آرون وان بيساكا لاعب وست هام وكارباخال، ليكون تخمينه صحيحًا باستثناء بيساكا.

وقال جريليش في تصريحاته للشبكة البريطانية:"ووكر هو أصعب خصم واجهته، إنه مدافع لا يصدق، سريع وقوي ويمكنه التفوق في مواجهة واحد ضد واحد، ومن الصعب جدًا تجاوزه".

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وعن بيساكا:"نعم، كنت سأضعه في المراكز الثلاثة الأولى، إنه جيد جدًا في أداء الواجبات الدفاعية وبمواجهات واحد ضد واحد".

وأما عن كارباخال:"لقد لعبنا ضد بعضنا البعض مرات عديد وخضنا العديد من المعارك الجيدة، خاض رحلة لا تصدق ومسيرته تتحدث عن نفسها، ولكني أعتقد أننا لدينا نفس الصفة وهي الخداع ومحاولة استفزاز الخصوم".

يذكر أن جريليش البالغ من العمر 29 سنة، يمر بفترة صعبة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث خاض 9 مباريات مع الفريق ولم يسجل أي أهداف وصنع هدفين.