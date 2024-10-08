جوارديولا سيلحق به؟ "مهندس الصفقات" بمانشستر سيتي يستعد لمغادرة النادي

قرار سبق أن اتخذه وتراجع عنه

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتخلي عن أحد أهم أعمدته الإدارية، برحيل تشيكي بيجريستين عن منصب المدير الرياضي الذي شغله لسنوات طويلة.

ويمتلك لاعب برشلونة السابق أهمية كبيرة بالنادي الإنجليزي، حيث جلب العديد من الصفقات الهامة للفريق منذ توليه الوظيفة في أكتوبر 2012 وحتى الآن، مما تسبب في إضافة العديد من البطولات لرصيد سيتي.

وقال موقع "ذا أثلتيك" إن المدير الرياضي الحالي لمانشستر سيتي سيغادر منصبه بعد نهاية الموسم الجاري، لينهي رحلته الطويلة مع سيتي، والتي كان خلالها بمثابة "مهندس الصفقات" الذي قاد الطفرة التي عاشها النادي بعد قدوم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في عام 2008 وحتى هذه اللحظة.

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وكان بيجريستين قد سبق له التخطيط للرحيل عن سيتي عندما كان عمره 55 سنة، ولكنه تراجع عن قراره بسبب تحمسه للعمل مع بيب جوارديولا الذي يقود الفريق في حقبة تاريخية، بحصد لقب الدوري الإنجليزي في آخر 4 نسخ على التوالي.

وبعد بلوغه 60 سنة في أغسطس الماضي، تم اتخاذ قرار رحيله بمعرفة كاملة وتأييد من مجلس إدارة النادي، مع الاستقرار بالفعل على البديل الذي سيتولى المنصب في أوائل عام 2025.

وتأتي هذه الأنباء في ظل التحقيقات التي تتم مع مانشستر سيتي بخصوص 115 مخالفة مالية، والمؤشرات المتباينة حول تأثير ذلك على مشروع المدرب بيب جوارديولا، وإمكانية رحيله عن النادي بنهاية هذا الموسم.