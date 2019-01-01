تشيك: لامبارد يسير بتشيلسي نحو الطريق الصحيح

تحدث أيضاً عن دوره الجديد مع النادي الإنجليزي

أشاد بيتر تشيك حارس تشيلسي السابق والمدير الرياضي للنادي الإنجليزي، بمدرب الفريق الحالي فرانك لامبارد، مؤكداً أنه يسير بالفريق نحو الطريق الصحيح.

لامبارد تسلم مهمة تدريب البلوز الصيف الماضي، ويقدم نتائج جيدة على المستوى المحلي والأوروبي، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بالحرمان من التعاقدات.

تشيك الذي سبق وأن لعب مع لامبارد قبل رحيلهما عن ستامفورد بريدج، أبدى سعادته الشديدة للعمل مع أسطورة البلوز.

وقال التشيكي لصحيفة "جارديان":"لامبارد يقود تشيلسي نحو الطريق الصحيح، يقوم بوظيفة رائعة حتى الآن مع جهازه الفني، ودورهم واضح جداً على اللاعبين".

وأضاف:"النجوم الكبار يحاولون مساعدة الصفار على التأقلم وهذا سر النجاح الذي يحققه الفريق الفترة الحالية بجانب العمل الرائع للمدرب".

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وأما عن لائحة الغرامات بالنادي:"البحث يندهش منها ولكن في تشيلسي اعتدنا على هذه الغرامات للحفاظ على الالتزام والعمل تحت أقصى درجات الإنضباط".

وأما عن دوره الجديد:"اعتدت على الظهور في الصورة مع اللاعبين، ولكني الآن أعمل خلف الكواليس للاطمئنان بأن كل شيء يسير على ما يرام، أحاول توجيه الدعم للمدرب وجميع من بالفريق".

وتابع:"أحاول نقل الخبرة التي حصلت عليها خلال مسيرتي كلاعب، والآن أحتاج التعود على مشاهدة المباراة من المدرجات".

وتأتي تصريحات تشيك قبل مواجهة تشيلسي المنتظرة ضد مانشستر سيتي غداً السبت بالبريميرليج، حيث يحتل الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب بـ26 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.