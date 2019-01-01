الدوري الإنجليزي الممتاز

هارت يسخر من نفسه بسبب انطباعه عن ديفيد سيلفا

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Getty Images
هارت يتحدث عن انطباعه الأول عن ديفيد سيلفا بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تحدث حارس مرمى ويست هام حاليًا ومانشستر سيتي السابق جو هارت حول انطباعه الأول عن ديفيد سيلفا بعد انضمام النجم الإسباني لأزرق مدينة مانشستر.

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ومن المعروف أن العلاقة بين الثنائي حين كان هارت حارسًا لمانشستر سيتي كانت جيدة وكانا من أقرب الأصدقاء داخل الفريق، ليكشف هارت عن بداية العلاقة التي لم يكن يعرفها أحد.

وحول ذلك، قال جو هارت إنه لم يكن يتخيل أن ديفيد سيلفا سيقدم هذا المستوى المميز مع مانشستر سيتي طيلة هذه السنوات وأن يصبح من علامات النادي.

وأضاف: "أول يوم لسيلفا في مانشستر سيتي اعتقدت أنه لن يستطيع النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب طبيعته الأكثر خشونة من المنافسات الأخرى"

وتابع: "انطباعي الأول عنه كان أنه صغير الحجم، يلعب بقدم واحدة، بطيء، ولا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، كل هذه النقاط سربت الشك داخلي حول نجاحه"

وأردف: "الآن من الممكن أن نقول إن ديفيد سيلفا أحد أهم العلامات في تاريخ هذا النادي، وأفتقد اللعب معه كثيرًا والتواجد معه في غرفة الملابس"

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يذكر أن جو هارت رحل عن مانشستر سيتي صيف العام 2016، أي مع وصول المدرب الإسباني بيب جوارديولا للإشراف على تدريب الفريق.

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