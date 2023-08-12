300 ألف يورو توضح الفارق .. ثلاثية مانشستر سيتي الجديدة في الطريق!

شهران بالتمام والكمال مرا منذ ذلك اللقاء في إسطنبول بين مانشستر سيتي وإنتر حيث فاز الأول بهدف نظيف وحقق لقبه الأول القاري، وأتمم الثلاثية التاريخية.

كان إنتر الطرف الأفضل في إسطنبول، ولولا العارضة وروميلو لوكاكو لكانت النتيجة لتكون مختلفة، ولكان الحديث الرومانسي عن انتصار كرة القدم على الأموال هو الواقع، ولكن نحن لا نعيش في عالم الفانتازيا، ولكن في واقع بيب جوارديولا وإرلينج هالاند.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

تحدث كما شئت عن روعة ما قام به إنتر، وكيف نجح فرانشيسكو أتشيربي البالغ ثمنه 5 مليون يورو بإيقاف صاحب الأرقام القياسية هالاند وهو بالخامسة والثلاثين، ولكن ها نحن عقب 62 يوماً والأوضاع للفريقين خير دليل على الفوارق الهائلة، والمكانة التي يعيش فيها سيتي بعيداً عن الجميع وليس فقط وصيفه القاري.

الحادي عشر من أغسطس وحده شهد صورتين كفيلتين بإظهار تلك الفوارق، الأولى في ميلانو بعد فشل إنتر في إتمام صفقة لازار ساماردزيتش رغم خضوع اللاعب للكشف الطبي والاتفاق النهائي مع أودينيزي، والسبب هو طلب وكلاء اللاعب عمولة إضافية 300 ألف يورو عند التوقيع!

الصورة الثانية هي إحصائية طريفة أضحكت العالم ولكن أظهرت كيف حول سيتي البريميرليج إلى دوري "ميكي ماوس" الخاص به، الأموال التي أنفقها بطل الدوري فقط لتدعيم دفاعه "424 مليون جنيه استرليني" مقارنة بصرف غريمه في اللقاء الافتتاحي للموسم الجديد بيرنلي لإجمالي "360 مليون جنيه استرليني" طوال تاريخه على الانتقالات!

اسخر كما شئت من إدارة إنتر بسبب عجزها عن توفير 300 ألفاً أو دافع عنها بسبب تمسكها بمبادئها أمام جشع الوكلاء، ولكن عليك التوقف والنظر لحجم الأرقام التي يتم مناقشتها في الجانبين طرفا نهائي الأبطال قبل أسابيع قليلة، هذا نادي صرف 100 مليون لضم يوشكو جفارديول لتعزيز دفاع هو بالفعل من الأقوى بالعالم، والآخر يعاني لضم موهبة شابة من أودينيزي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء ولاعب شاب إضافي من صفوفه لتمرير الصفقة!

أصبحنا نعيش في عصر أموال السعودية وإنجلترا، والصفقات التي تتخطى المائة مليون لضم لاعب تألق لبضعة أسابيع في موسم، وليس مستغرباً أن يخرج يورجن كلوب، مدرب ليفربول ويعترف بالخطأ والتراجع عن تصريحاته السابقة بخصوص الانسحاب إذا أتم ناديه صفقة فوق المائة مليون، وإن كان مويسيس كايسيدو وملايين تود بولي قد تعفي الألماني من الاعتذار والاعتزال!

انتصر سيتي على بيرنلي بثلاثية نظيفة دون أي مجهود يذكر، وامتلك جوارديولا مجدداً رفاهية مهاجمة نجمه هالاند رغم ثنائية في الشوط الأول أكدت أنه في الطريق لكسر المزيد من الأرقام، كل ذلك والفريق يمهد لصفقة مائة مليونية جديدة بعد جفارديول بضم لوكاس باكيتا، ورغم كل تلك المعطيات هناك من يشكك في قدرة سيتي على تكرار فوزه بالدوري، بل وثلاثية جديدة تبدو في المتناول جداً لأسباب كروية واقتصادية، ولا عزاء للبقية، خصيصاً الفقراء الحالمين أمثال إنتر والبقية!