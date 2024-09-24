كواليس جديدة من داخل الاتحاد .. حكم موقعة مانشستر سيتي وآرسنال كشف مناورة أرتيتا ورد بعقوبة فورية!

خدعة تورط فيها صغير آرسنال

لا تزال أصداء موقعة ملعب الاتحاد بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال، تتردد في أرجاء الكرة الإنجليزية، بعد مباراة حماسية حملت بكثير من الإثارة حتى الثواني الأخيرة.

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واقتنص آرسنال نقطة ثمينة من فم مانشستر سيتي، الأحد الماضي في عقر دار بطل البريميرليج "ملعب الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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واستعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لقطات جديدة تظهر أن لاعب آرسنال الشاب مايلز لويس سكيلي، تم إرساله من قبل الجهاز الفني للجانرز للتواصل مع الحارس ديفيد رايا وإقناعه بالسقوط من أجل إهدار الوقت، في ظل الضغط الشديد من مانشستر سيتي على دفاعات الجانرز، الذي عانى من النقص العددي بعد طرد لاعبه لياندرو تروسارد مع نهاية الشوط الأول.

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وفوجئ الحضور في ملعب الاتحاد والجمهور خلف الشاشات، بأن اللاعب الصاعد سكيلي (17 عامًا)، حصل على البطاقة الصفراء بسبب "السلوك غير الرياضي"، لكن لم يتضح السبب وراء هذه العقوبة من حكم المباراة.

وكشفت اللقطات من زاوية عكسية، أن اللاعب الشاب أثناء توجهه إلى منطقة الإحماء الخاصة بآرسنال والقريبة من الحارس رايا، توجه بالقرب من المرمى وتحدث إلى الحارس الإسباني الذي سقط بعدها بثوانٍ، مدعيًا الإصابة ومطالبًا بتدخل الأطقم الطبية.

ولاحظ الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، أن الشاب الإنجليزي تواصل مع رايا قبل أن يسقط حارس مرمى أرسنال على الأرض ويوقف اللعب، لذلك انتظره عند عودته إلى دكة البدلاء ومنحه بطاقة صفراء قبل أن يسجل أو ظهور له في مسابقة البريميرليج خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبالفعل، استغل ميكيل أرتيتا فترة الاستراحة التي تلت ذلك في اللعب لإلقاء حديث جماعي مع 9 من لاعبيه في الملعب، بينما كانوا يتطلعون إلى الحفاظ على تقدمهم (2-1)، قبل أن يسجل البديل جون ستونز هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.