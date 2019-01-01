ماميتش يُجري تعديلات على تشكيل الهلال قبل مواجهة الأهلي

الهلال يواجه الأهلي الأحد المقبل في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير مقربة من داخل جدران الهلال السعودي، عن وجود رغبة لدى المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق في أجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق عند مواجهة الأهلي.

الهلال يواجه الأهلي الأحد المقبل في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

التقارير كشفت أن ماميتش يستهدف الدفع بالثلاثي مثل البيروفي أندري كاريلو والإسباني ألبرتو بوتيا ومواطنه جوناثان سوريانو بشكا أساسي أمام الأهلي.

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🎙️محمد بن فيصل pic.twitter.com/cd5gd1sC3C — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

كما سيظهر الحارس الثالث محمد الواكد ليتواجد في الدكة عن عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق بعد إبعاد العُماني علي الحبسي عن البطولة العربية.

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يُذكر أن الفريق سيعاود تدريباته اليوم، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز على الدحيل القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2019 الإثنين في الرياض.