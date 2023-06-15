من ماله الخاص.. جوارديولا يكرم العاملين في مانشستر سيتي بطريقته

تهاني سليم
Pep Guardiola, entrenador del Manchester CityManchester City
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تصرف رائع من بيب جوارديولا كشفته الصحف الإنجليزية

كرم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، العاملين في مجموعة "سيتي جروب" بطريقته، معبرًا لهم عن تقديره بمبلغ 750 ألف جنيه استرليني، في بادرة طيبة جدًا.

وحقق مانشستر سيتي الثلاثية في الموسم المنقضي بعد تتويجه لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه، وقبله حافظ على لقبه في الدوري وفاز بكأس الاتحاد.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن بيب تخلى عن مكافأة التتويج بالدوري لصالح العاملين في النادي من موظفي الأمن والاستقبال وحتى أفراد جهازه الفني، أو كما قالت الصحيفة "كل من جعل هذا –التتويج- ممكنًا".

لا يُعرف الرقم المحدد الذي منحه جوارديولا إلى العاملين بالنادي والذين يتقاضون مبالغ صغيرة بعد الفوز بكل لقب، لكن بحسب الصحيفة فإن مكافأة الفوز بالدوري الإنجليزي في مانشستر سيتي تبلغ 750 ألف جنيه استرليني.

ويحتل جوارديولا المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين حصولًا على الرواتب في العالم بحصوله على ما يقارب 20 مليون استرليني.

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