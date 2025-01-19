بعد مشواره الحافل في الملاعب .. نجم فرنسا السابق يلتحق بالجيش في أمريكا الجنوبية!

اللاعب اعتزل كرة القدم وانتقل للمعارك الحقيقية

انضم نجم تشيلسي ومنتخب فرنسا السابق، فلوران مالودا إلى الجيش الفرنسي ليبدأ فصلًا جديدًا في حياته المهنية بعد اعتزاله كرة القدم عام 2018.

وحظي صاحب الـ44 عامًا بمسيرة ممتازة على الملاعب الخضراء، حيث لعب لعدد من الأندية أبرزها متز وليون وتشيلسي وطرابزون سبور، وقد تُوج بالعديد من الألقاب على رأسها الدوري الإنجليزي 2009-2010 والدوري الفرنسي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 2011-2012 مع البلوز.

ولم تكن المسيرة أقل نجاحًا مع المنتخب الفرنسي، حيث لعب له 80 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وأعظم إنجازاته كان الوصول إلى نهائي كأس العالم 2006 حيث خسره أمام إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية، وقد لعب في نهاية مسيرته مع منتخب غويانا الفرنسي، حيث تعود أصوله، 4 مباريات.

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مالودا انضم كضابط في الفيلق الثالث للمشاة والعامل في غويانا الفرنسية، وقد رحب به الجيش بتغريدة عبر منصة إكس جاء فيها "يستقبل الفيلق الثالث للمشاة في قاعدة جويانا الفرنسية اللاعب السابق مالودا بصفته ضابطًا بعد مسيرة رائعة في كرة القدم. يسعى مالودا لمشاركة ونقل قيم الالتزام والتفاني للشباب جنبًا إلى جنب مع قوات الفيلق الثالث للمشاة".

يُشار إلى أن قواعد الجيش الفرنسي تسمح بانضمام الشخصيات العامة المعروفة في مجالاتها كمتطوعين للجيش للترويج لقيم المؤسسة العسكرية دون شرك أن يكونوا عسكريين وتدربوا عسكريًا.