مالك قميص "يد الرب" الخاص بمارادونا يرفض بيعه ولو بالملايين

الفتى الذهبي حتى بعد وفاته يخطف الأنظار

كشف اللاعب الإنجليزي السابق ستيف هودج، مالك القميص الذي لعب به الراحل دييجو مارادونا لقاء الأرجنتين وإنجلترا الشهير في 1986، عن رفضه بيعه بالملايين مهما تلقى من العروض.

المباراة هي الأشهر في مسيرة النجم الأرجنتيني الراحل بسبب هدفه الذي راوغ فيه منتصف فريق الأسود الثلاثة، والآخر الذي سجله بيده وأُطلق عليه "يد الرب" بمونديال 1986.

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وقال هودج مع "بي بي سي": "قمت بتبديل القميص معه بعد نهاية المباراة وبسبب ذلك الأمر تلقيت عديد الانتقادات".

وواصل: "هذه المباراة لن تُنسى أبداً في تاريخ الكرة، لم ألومه أبداً على هدفه باليد، مارادونا كان لاعباً خارقاً للعادة".

وأكمل الإنجليزي: "كان لاعباً شجاعاً مثل الأسد، يتلقى الركلات دوماً في أي مكان لعب فيه".

وعن القميص: "أمتلكه منذ 34 عاماً ولم أحاول أبداً بيعه، له قيمة شاعرية كبيرة، وما قيل يزعجني وليس جيداً".

وختم: "رأيت مقالات أنني أريد بيعه بالملايين، أريد التوضيح هذا ليس صحيحاً وكذب، ويفتقد للاحترام".

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وقالت "ماركا" إن الدولي الإنجليزي السابق تلقى عروضاً في الأيام الماضية لشراء القميص مقابل ملايين بعد وفاة مارادونا.