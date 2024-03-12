مالك تشيلسي يجتمع بمدير الدوري السعودي لبحث "مذبحة البلوز القادمة"!

صفقات جديدة قادمة إلى دوري روشن؟

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قرر تود بولي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، الاجتماع بشكل عاجل مع مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، بشأن صفقات مشتركة قادمة.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن تشيلسي مُهدد بالتعرض لعقوبات بشأن قواعد الربح والاستدامة واللعب المالي النظيف للدوري الإنجليزي بسبب الصفقات الضخمة التي أبرمها مؤخرًا، مما يجعله مضطرًا للتخلي عن لاعبين بقيمة 100 مليون جنيه استرليني.

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صحيفة "ديلي ميل" قالت إن هذا الاجتماع الذي جرى بين مالك البلوز وإيمينالو يأتي تزامنًا مع مساعي النادي اللندني لبيع مجموعة من لاعبيه للإفلات من أي عقوبة قادمة.

ووضع تشيلسي عدة أسماء يمكنها الرحيل لحل الأزمة الخاصة باللعب المالي النظيف، يأتي على رأسها كونور جالاجر، بالإضافة للمعارين روميلو لوكاكو، لويس هول، إيان ماتسن، أرماندو بروخا وتريفوه تشالوبا.

وهو ما يثير بعض التكهنات حول رحيل أغلبهم إلى الدوري السعودي، في خطوة مشابهة لما حدث الصيف الماضي برحيل إدوارد ميندي للأهلي السعودي، نجولو كانتي للاتحاد وكاليدو كوليبالي إلى الهلال.

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جدير بالذكر أن تشيلسي أنفق أكثر من مليار جنيه استرليني على صفقاته لتدعيم صفوف الفريق منذ قدوم بولي في 2022، والتعاقد الأغلى حتى الآن هو مويسيس كايسيدو الذي وقع مقابل 115 مليون جنيه استرليني من برايتون.

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