"سيظل باللون الوردي ويفتتح ملعبنا في 2026" .. مالك إنتر ميامي يحسم الجدل بشأن مستقبل ميسي

الملياردير الأمريكي يعلق على قرعة المونديال

كشف رجل الأعمال الأمريكي خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي، موقف ناديه من تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، بعقد ينتهي في ديسمبر 2025، وساهم في فوز النادي بلقبي كأس الدوريات 2023 ودرع المشجعين ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال ماس في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "تمديد عقد ميسي؟ أنا واثق للغاية من أنه سيفتتح ملعبنا الجديد في عام 2026".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "سأجلس مع ليو في مرحلة ما من فترة ما بين الموسمين.. أنا متفائل بأنه طالما أن صحة ليو جيدة، فسوف نراه دائمًا باللون الوردي".

وكانت تقارير صحفية، قد رجحت رحيل ميسي عن إنتر ميامي في العام المقبل ليعود إلى نادي طفولته نيولز أولد بويز الأرجنتيني، أو قد ينضم إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.

في سياق متصل، علق ماس على وقوع فريقه في مجموعة واحدة مع الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، قائلًا: "نبذل كل ما بوسعنا لبناء أفضل وأقوى تشكيلة ممكنة، من أجل تقديم أداء مذهل يمثّل الدوري الأمريكي والولايات المتحدة في هذه البطولة الكبرى".

وتابع: "باعتبارنا أصحاب الضيافة وسنخوض مباراة الافتتاح، أشعر بسعادة غامرة، البطولة هنا في ميامي جنوب فلوريدا، مَن كان يُصدّق قبل 5 سنوات أن نخوض قرعة مع أفضل فرق العالم؟ هذا ما نحلم به ونتطلّع إليه".

وختم مالك إنتر ميامي: "نتطلع للمنافسة على جميع البطولات والفوز بالمباريات وإحراز الألقاب، هذا ما يستحقه مشجعونا".