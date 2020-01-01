مالكوم: لا أرى فارقًا بين برشلونة مع فالفيردي ومع سيتين

تعرف على تصريحات مالكوم بشأن فترته في برشلونة

أكد مالكوم، لاعب زينت الروسي، أنّ برشلونة لم يتغير مع المدرب كيكي سيتين ولا يوجد فرق كبير بينه وبينه إرنستو فالفيردي، مشيرًا إلى أنّ علاقته مع لاعبي البلوجرانا لا تزال جيدة.

مالكوم رحل عن برشلونة في الصيف الماضي بعد موسم واحد فقط حقق فيه الدوري الإسباني.

وقال مالكوم في حوار مع صحيفة "لا فانجرديا" الإسبانية: "سعيد بتسجيلي هدفًا مع زينت بعد 453 دقيقة دون أهداف، ولكن بعدها توقفت المنافسات حتى 10 أبريل بسبب فيروس كورونا".

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وتابع: "لا توجد حالات كثيرة من كورونا في روسيا ولكن الإجراء كان احترازيًا فقط، وسوف نخضع جميعًا لفحوصات طبية للتأكد من عدم وجود حالات إيجابية وبعدها سننتظم بصورة طبيعية في التدريبات".

وتطرق للحديث عن برشلونة بقوله: "لديّ ذكريات رائعة هناك ولكني لن أنسى أبدًا هدفي في مرمى ريال مدريد وأيضًا ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا، كما أنني أحببت كثيرًا اللعب بجوار ليونيل ميسي الذي كان يظهر شخصية كبيرة في غرفة خلع الملابس وصوته دائمًا مسموعًا".

وأردف: "أتواصل دائمًا مع زملائي السابقين في برشلونة للاطمئنان عليهم، لدينا مجموعة عبر تطبيق "واتساب" يضم نيلسون سيميدو وأرتور ميلو وكذلك فيليبي كوتينيو ورافينيا ونتحدث باستمرار".

صاحب الـ 23 عامًا أكد أنّه يتابع برشلونة ويراه يقدم مستوى جيد وقادر على حصد بطولة بنهاية الموسم، مشيرًا إلى أنّه مع أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي من المرشحين الأقوياء للفوز بدوري أبطال أوروبا".

واختتم: "لم أفهم أبدًا سبب عدم حصولي على دقائق لعب كافية مع المدرب فالفيردي، فلم يشرح لي أي شيء على الإطلاق. لقد قضيت فترة رائعة هناك وأتمنى العودة في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بعد 27 جولة كما وصل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتعادل مع نابولي ذهابًا.