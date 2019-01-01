مالكوم في طريقه إلى روما من جديد

اللاعب أُعلن انتقاله لروما ثم غير وجهته لبرشلونة بالماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن لاتسيو عرض على برشلونة الحصول على لاعبه البرازيلي مالكو في الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل مالكوم إلى برشلونة الصيف الماضي بعدما أتم اتفاقه مع روما، ولكنه غير وجهته في اللحظات الأخيرة نحو النادي الكتالوني.

وقالت "سبورت" إن لاتسيو عرض على برشلونة الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة خلال شهر يناير، وحتى نهاية الموسم. اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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(✍️🎨: @omarmomani) pic.twitter.com/uVwZwOEUec — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

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وأفاد التقرير أن الاتصالات حدثت بالفعل بين كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، ونظرائه في برشلونة لاستطلاع موقفهم من الصفقة.

وارتبط اللاعب بالانتقال لكلاً من جوانزو الصيني وإيفرتون كذلك في الانتقالات الشتوية للتحرر من جلوسه احتياطياً في برشلونة.

ولعب ماكوم تسعة لقاءات في كل المسابقات مع برشلونة منذ بداية الموسم، وسجل هدفين فقط.