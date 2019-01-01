مالكوم: لم أوقع مع روما ولن أنسى تصفيق ميسي لهدفي

البرازيلي أُعلن انتقاله لروما الصيف الماضي قبل برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة، للحديث عن كواليس انتقاله للنادي الكتالوني الصيف الماضي وكيف تحولت وجهته له من روما رغم الاتفاق مع الأخير.

وشهد مالكوم صيفاً ساخناً بعدما أعلن روما ضمه نهائياً ونشر منشوراً يرحب بوصوله، ليغير اللاعب وجهته في اللحظات الأخيرة نحو برشلونة الذي قدم عرضاً أعلى لبوردو.

وقال مالكوم مع "إسبورتي": "لم أوافق أبداً على الانتقال إلى روما، وكلائي هم من قالوا نعم، كنت سعيداً، ولكن وصل برشلونة".

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وأكمل: "في برشلونة كت سأحقق حلمي بالتدرب مع الأفضل في العالم والتطور، روما أيضاً حلم ولكن يمكن تحقيقه لاحقاً، أخترت برشلونة لأتعلم".

وواصل: "كل يوم هنا ليس أكيداً أن يمر بشكل جيد، ولكن أنظر للنجوم الذين حولي وأتعلم شيئاً جديداً، يكفي رؤية ميسي وهو يصفق لي ويحييني على هدفي بدوري الأبطال، لن أنسى تلك اللحظة أبداً".

وعن ميسي: "مشاهدته يومياً تجعلك تدرك عظمته، هو الأفضل ولكن خلف الملك بيليه".

وفشل مالكوم في فرض نفسه على تشكيلة إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وخرجت تقارير تتحدث عن انتقاله إلى إنتر أو ميلان.

ويلعب برشلونة مساء اليوم، السبت، أمام ليفانتي ضمن الليجا والانتصار يضمن له الفوز باللقب رسمياً.