نيمار: أتمنى اللعب بجوار هازارد وأشتاق لبرشلونة

تعرف على تصريحات نيمار حول برشلونة وهازارد

كشف نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، السبب وراء رحيله عن صفوف برشلونة كما تمنى اللعب بجوار إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

هازارد يقترب من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد بينما يرغب فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، في التعاقد مع نيمار.

وقال البرازيلي في تصريحات لقناة "فوكس سبورت" الأمريكية: "تركت برشلونة لأنني كنت أبحث عن تحدي جديد والفوز ببطولات مختلفة مع فرق أخرى، ولكن تعلقي بالنادي الكتالوني لم يتوقف لحظة".

وتابع: "قرار الرحيل كان صعبًا وترددت كثيرًا حتى أنني لم أنم لمدة أسبوعين بسبب التفكير في الأمر وكدت أن أعدل عن رأيي في العديد من المناسبات".

صاحب الـ 26 عامًا أشار إلى أنّه يرغب في مزاملة هازارد في المستقبل.

💫بالتأكيد لسان حال عشاق ريال مدريد الآن "أين أنت يا بيريز من هذه التصريحات"؟ 🤷‍♂️ pic.twitter.com/FbnAq5rftF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

وأوضح: "هازارد هو اللاعب الذي أتمنى التواجد معه لأنّه يمتلك طريقة لعب مماثلة لي، أعتقد أننا سنشكل ثنائي قوي للغاية".

واختتم: "أفضل شيء يميزني هو القدرة على المراوغة ولن أتوقف عن القيام بذلك والجمهور دائمًا يكون سعيد بمتابعة هذه المهارات، ورغم أنّ الأمر يتسبب في تحويل المباراة إلى حلبة ملاكمة من كثرة الضرب ولكني أتقبل ذلك".

وكان نيمار قد أرجع سبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها إلى الالتحامات القوية التي تواجهه في العديد من المباريات.