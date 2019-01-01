مالديني: مباراة لاتسيو مهمة ولكن ليست حاسمة

يتمنى التوفيق لإيموبيلي في مباراة أخرى..

يؤمن باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان، أن مباراة فريقه أمام لاتسيو يوم الأحد، مهمة ولكنها ليست بالحاسمة، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهمية تحقيق الفوز بالنسبة للروسونيري.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 13 نقطة، وقد حقق فوزًا أخيرًا على سبال بهدف نظيف، في أول انتصار لهم تحت قيادة المدرب الجديد ستيفانو بيولي.

لاتسيو الذي يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة، لم يستطع الفوز على ميلان في السان سيرو منذ عام 1989 بهدف ذاتي أحرزه مالديني في نفسه عن طريق الخطأ

مالديني تحدث للصحافة قبل بدء المباراة قائلًا "نتمنى أن يستمر عجزهم عن الفوز علينا في أرضنا لفترة أطول. إنها مباراة مهمة لأننا في وضع دقيق للغاية في جدول الدوري والطريقة الوحيدة لتحسين المراكز هي تحقيق نتائج إيجابية.".

وتابع "إن هذه المباراة مهمة ولكنها ليست حاسمة. إن الفرق التي أمامنا تتحرك إلى الأمام ولكن بشكل غير متناسق، لا يمكن أن نبتعد كثيرًا عن نابولي وأتلانتا وروما.".

"لقد حققنا فوزًا على سبال يوم الخميس، ويمكنك رؤية التغير الذي حدث بسببه في جدول الترتيب، هذا يغير من تقييمك للمباريات أيضًا."

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تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو على بعد هدف واحد من إحراز هدفه رقم 100 بقميص لاتسيو في الكالتشيو، ويأمل مالديني ألا يكون هذا الهدف في شباك الحارس دوناروما.

"آمل ألا يحرز الهدف اليوم، يمكنه الانتظار إلى الأسبوع المقبل ويسجله كما يشاء. الميزة الرئيسية له هي قدرته على الركض بنفس القوة طوال التسعين دقيقة، هو يفعل ذلك باستمرار لذلك لا توجد راحة للمدافعين معه، يتعين عليهم التركيز دومًا معه."