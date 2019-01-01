مالديني وبوبان يلمحان لخلافات مع ملاك ميلان

عدم استقرار كبير في ميلان

تويتر هيثم محمد

ألمح الثنائي باولو مالديني وزفونمير بوبان، الإداريان في ميلان، لوجود خلافات مع ملاك النادي الحاليين، مجموعة "إليوت".

"إليوت" تدير ميلان بشكل مؤقت بعدما تولت النادي في ظل فشل المالك السابق يونج هونج لي في تسديده الديون المستحقة.

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وقال بوبان مع "Financial Times": "الحلم هو أن نحصد النتائج غدًا، إليوت للأسف ترى الأمور بشكل مختلف، نتمنى أن نجد حل مشترك يسعد الطرفين".

وأضاف مالديني: "لا يوجد فريق كله من اللاعبين الشباب أبداً فاز بدوري الأبطال، أو حتى بلقب السكوديتو".

وواصل مالديني: "لسنا سحرة، العام الماضي 14 من 16 فريقاً بالدور الثاني للأبطال يمتلكون اقتصاد أفضل مننا".

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ونجح ميلان السبت في تحقيق انتصار مهم على جنوى بهدفين لواحد ليوقف سلسلة الهزائم ونزيف النقاط بالدوري الإيطالي.