مالديني: الهزيمة أمام إنتر قتلتنا والتعادل اليوم مفيد

مالديني أشاد بلاعبيه بعد التعادل أمام يوفنتوس اليوم

قال باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان، إنه لن يركز الآن على كم اللاعبين الموقوفين عن مباراة إياب نصف نهائي الكأس أمام يوفنتوس، والقوانين التي يتم تنظيم الأمور على أساسها.

ميلان تعادل اليوم مع يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بهدف لكل فريق، بعد أن كان ميلان متفوقاً في النتيجة قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة من ركلة جزاء في أخر الأوقات.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب المباراة: " أريد التركيز على الأداء الرائع من الفريق والتخطيط الجيد من قبل المدرب بيولي، خاصة في وسط الملعب نحن بالتأكيد نخرج من هذه المباراة أكثر ثقة بكثير مما كنا عليه من قبل".

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وأردف: "بكل تأكيد كنا نأمل في الفوز ولكن عندما تهدر الكثير من الفرص فيمكن أن يحدث أي شيء لأنك تلعب أمام يوفنتوس".

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وعن إيقاف ثلاث من لاعبي الميلان في مباراة الإياب أبرزهم إبراهيموفيتش رد قائلاً: "سيغيب عننا الثلاثي ثيو هيرنانديز وإبرا وكاستيخو، الأمور صعبة ولكن علينا أن نجمع 11 مقاتل ونغير الأمور في مباراة العودة ونقاتل كما فعلنا اليوم".

واختتم: " الخسارة أمام إنتر قد تسببت في قتلنا، لكننا أثبتنا على الفور أننا عدنا إلى المسار الصحيح ونؤدي إلى مستوى عالي من الجودة".

يذكر أن ميلان يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 23 جولة برصيد 32 نقطة.