مالديني: إلغاء الدوري ضرر للأندية، ولست نادمًا على مسيرتي في ميلان

تعرف على تصريحات مالديني حول مسيرته في الدوري الإيطالي وأسوأ لحظاته في ميلان

كشف باولو مالديني، المدير التقني لنادي ميلان الإيطالي، عن موقفه من فكرة إلغاء مسابقة خلال الموسم الجاري، متحدثًا عن أسوأ لحظاته مع الروسونيري.

الأندية الإيطالية استعادت اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية تمهيدًا للعودة إلى التدريبات.

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وكان الاتحاد الإيطالي قد أعلن تمديد نهاية الموسم الجاري حتى 2 أغسطس المقبل.

وقال مالديني في تصريحات صحفية: "يجب أن نحاول استكمال الموسم، لأنه لو تقرر إلغاء المسابقة فسوف يؤدي ذلك إلى إفلاس العديد من الأندية. أتفهم أنّ الأولوية للصحة ولذلك علينا إيجاد الظروف المناسبة لخوض المباريات".

وتابع: "علينا جميعًا العمل سويًا لأجل العودة سريعًا، لأن استكمال المسابقة في يوليو سوف يؤدي إلى أزمة متعلقة بعقود اللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو".

أسطورة الروسونيري أكد أنّ كل تأجيل للدوري يعني المزيد من الخسائر المالية لجميع الفرق وهو أمر لن يكون مفيدًا لمستقبل الكرة في إيطاليا.

وحول أريجو ساكي، أسطورة التدريب في ميلان، واصل: "أنا واثق أن السر فيما حققناه وقتها هي رؤية المدرب الرائعة وامتلاك لاعبين مميزين، وكانت أفكاره ثورية وقتها سواء في العمل الدفاعي أو العمق الهجومية".

وأردف: "حينما أفكر في مسيرتي التي امتدت 25 عامًا، لا أجد نفسي نادمًا على البقاء في ميلان فوالدي لعبلنفس الفريق كما أنني كنت القائد ورفعت العديد من الألقاب وقضيت فترات عصيبة، أنا سعيد بما حققته خلال هذه الفترة".

واختتم: "أسوأ لحظة في مسيرتي مع ميلان كانت خسارة نهائي دوري الأبطال أمام مارسيليا، كما أنني لم أوافق على الانضمام إلى المنتخب في 2006 ولم أشارك في فوز إيطاليا، شعرت وقتها بأنني لم أكن محظوظًا".

جدير بالذكر أنّ مالديني تعرض للإصابة بفيروس كورونا هو ونجله دانييل.