ماشاريبوف يُخطر النصر بالعروض الإماراتية للرحيل

يبدو أن النجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف قد يرحل عن صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تلقيه عروضًا من الإمارات.

النصر تعاقد مع جلال الدين خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021، لتتم إعارته لنادي شباب الأهلي الإماراتي، ليتألق معه ويقدم مستويات رائعة، ويعود للعالمي مع نهاية الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن وكيل أعمال ماشاريبوف أبلغ إدارة النصر بتلقيه عرضين من ناديين بالإمارات، يطلبان شراء بطاقة اللاعب.

تصرف وكيل أعمال ماشاريبوف جاء في حالة رغبة مسؤولي النصر التخلي عن اللاعب الأوزبكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لوضع الخيارين أمام الإدارة النصراوية.

ماشاريبوف قدم مستويات رائعة رفقة شباب الأهلي الإماراتي الموسم الماضي في دوري الخليج العربي الإماراتي، وأيضًا بطولة دوري أبطال آسيا، ليعود مجددًا إلى النصر.

وترددت بعض الأنباء خلال الفترة الماضية، حول وجود رغبة داخل نادي النصر للاستغناء عن ماشاريبوف خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم حاجة الفريق الفنية له.

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وشارك ماشاريبوف مع نادي النصر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 10 مباريات، لم يسجل أي هدف وصنع هدفين، وسدد 13 تسديدة، منهم واحدة فقط على المرمى و8 خارج المرمى، و4 تسديدات تصدى لها دفاع الخصوم.