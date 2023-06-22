ماسيميليانو أليجري يقترب؟ تطورات مثيرة تنقذ الهلال بعد رحيل رامون دياز

ملف مدرب الهلال الجديد يقترب من الحسم بشكل كبير

شهدت الساعات القليلة الماضية، مؤشرات قوية، على "هوية" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد أيام طويلة من الغموض.

الهلال يبحث عن مدير فني عالمي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز، بنهاية عقده.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي ماوريسيو بيستوشي، رحيل المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، عن قيادة نادي يوفنتوس، في الصيف الحالي.

وأكد بيستوشي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن أليجري، لن يكون مدربًا ليوفنتوس الإيطالي، في الموسم الرياضي القادم.

هذه المستجدات؛ تأتي بعد ساعات قليلة من إعلان صحيفة "الرياضية"، تفاوض الزعيم الهلالي مع أليجري والإسباني جولين لوبيتيجي؛ لتولي أحدهما قيادة الفريق الأول؛ وذلك بعد اعتذار الثنائي البرتغالي سيرجيو كونسيساو وماركو سيلفا.

جدير بالذكر أن موقع "جول" كان قد انفرد بخبر رصد الإدارة الهلالية، مكافآت مالية ضخمة للمدير الفني الإيطالي، حال الموافقة على قيادة الفريق، في الموسم القادم.