هجوم ناري من مستشار لابورتا على التحكيم: ما أهمية تقنية الفيديو؟

"لقد تعودنا على ذلك وخسرنا الكثير من النقاط والمباريات"

شن إنريك ماسيب مستشار جوان لابورتا رئيس برشلونة، وعضو اللجنة الرياضية بالنادي الكتالوني، هجومًا على طاقم التحكيم في مباراة الكلاسيكو، التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة (3-2) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال ماسيب، في تغريدة عبر منصة إكس: "فعلًا؟ هل المدافع الأخير لا يحصل على البطاقة الحمراء أم الأمر يتعلق بنا فقط؟ (في إشارة إلى مخالفة إدواردو كامافينجا مع لامين يامال، والتي عوقب فيها بالبطاقة الصفراء)".

وكان رونالد أراوخو قد تعرض للطرد الأسبوع الماضي في لعبة مشابهة، خلال مواجهة باريس سان جيرمان، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما تسبب في خسارة البلوجرانا بنتيجة قاسية (4-1).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف ماسيب في تغريدته: "صور تقنية الفيديو لا تتطابق أبدًا مع تلك التي تظهر على الكاميرات في حالة الشك، لقد تعودنا على ذلك، وخسرنا الكثير من النقاط والمباريات لهذا السبب، فما فائدة الفار إذا كنت لن تنظر إليه!".

يشار إلى أن مباراة الكلاسيكو شهدت العديد من الحالات الجدلية، أبرزها في الدقيقة 28، حين قابل لامين يامال ركلة ركنية بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق انتظارًا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها.

جدير بالذكر أن برشلونة، بعد خسارة اليوم تجمد رصيده عند النقطة 70، في المركز الثاني من ترتيب الليجا، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.