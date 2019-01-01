ماسون ماونت: تشيلسي يُريد الفوز ببطولة كبيرة

قبل قمة أياكس..

يؤمن ماسون ماونت، لاعب تشيلسي، أن التكوين الجيد للاعبي البلوز الحاليين في أكاديمية النادي يجعلهم قادرين على جلب الأمجاد للفريق اللندني، مؤكدًا أنهم تعلموا المنافسة منذ يومهم الأول هناك.

تشيلسي على موعد ساخن في دوري أبطال أوروبا، عندما يُلاقي أياكس أمستردام في ملعب الستامفورد بريدج في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات.

البلوز كانوا قد انتصروا في مباراة الذهاب في ملعب يوهان كرويف آرينا بهدف نظيف من توقيع البديل ميتشي باتشواي في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليصل للنقطة السادسة ويتقاسم الصدارة مع الفريق الهولندي.

ماونت في تصريحات قبل مباراة أياكس المقبلة، أكد على عزم تشيلسي تحقيق كل البطولات التي يشاركون فيها، فقال "نريد الفوز بالبطولات ونريد أن نكون في صدارة الدوري، نحن قويون كفريق واحد، نعمل بصورة جماعية ونحتاج التركيز للفوز بالبطولات، هذا هو هدفنا التالي، الفوز ببطولة كبيرة.".

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كتيبة المدرب فرانك لامبارد تُقاسي قرارًا من المحكمة الرياضية بعدم إبرام تعاقدات لفترتين، الأولى منها كانت في الصيف الماضي والثانية الشتاء المقبل، مما منح الفرصة للشباب من أبناء الأكاديمية أن يأخذوا فرصتهم مع الفريق الأول .

"كان علينا التعامل مع المنافسة طوال فترة تواجدنا في الأكاديمية. تنضم إلى فريق فيه العديد من اللاعبين من مختلف الجنسيات، والجميع هناك يتنافس بقوة، لذلك عليك أن تعمل بكل قوة لإظهار مدى جودتك."

"هذه المنافسة دومًا ما تواجدت داخل تشيلسي، لذلك نحن مستعدون جيدًا لهذا الأمر، وحاليًا هناك منافسة هائلة داخل الفريق، الجميع يقاتل من أجل مكانه."

ماونت كان قد عاد إلى تشيلسي الصيف المنقضي بعد انتهاء فترة إعارته إلى ديربي كاونتي في البريميرشيب، وهو الفريق الذي كان يشرف عليه لامبارد قبل أن يتولى مقاليد الحكم في البلوز في مطلع يوليو الماضي.

وعن الإعارة وتأثير لامبارد قال ماونت "لقد كان له تأثير هائل بالنسبة لي. في العام الماضي تحت قيادته في العام الماضي ومعرفة كيف يحب العمل وطريقة اللعب، أظنها كانت السبب الأهم لي وتوموري في أن نعود إلى تشيلسي.".

"لقد كان رائعًا، أتعلم منه كل يوم، وأحاول أن أطور من نفسي هجوميًا ودفاعيًا، وبالنسبة لي لا يوجد شخص أفضل منه للعمل معه.".

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يذكر أن تشيلسي يعيش حالة مميزة في الشهر الماضي، حيث حقق 5 انتصارات متتالية أمنت له احتلال المركز الثالث بالتساوي مع ليستر سيتي برصيد 23 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.