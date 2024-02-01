"ماسة تفتقد إلى البريق".. أنشيلوتي يمنح جولر وصفة لشق طريقه مع ريال مدريد

رجال كارلو يعلمون أنه لاعب كرة قدم مختلف

كشفت تقارير صحفية، عن حديث مطول دار بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ولاعبه التركي الشاب آردا جولر، بشأن مشاركته غير المنتظمة مع الفريق الملكي منذ انضمامه الصيف الماضي.

ولم يشارك جولر مع ريال مدريد سوى في مباراة بكأس الملك ضد أراندينا، وجزء من الوقت الإضافي ضد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر، كما شارك يوم السبت الماضي في مباراته الأولى في الليجا ضد لاس بالماس.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أنشيلوتي طلب من جولر أن يلعب بجدية أكثر ويخوض كل دقيقة في الملعب كما لو كانت الأخيرة.

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وقالت الصحيفة، إن كل جلسة تدريبية لجولر في الفالديبيباس تجسد مشهدًا رائعًا عندما يتعلق الأمر برؤيته يتحرك والكرة بين قدميه، لكنه الآن يعلم أن عليه اتخاذ خطوة إلى الأمام وبذل جهد مضاعف، عندما لا يمتلك فريقه الكرة.

وأوضحت أن الجهاز الفني لريال مدريد لديه ثقة كبيرة في اللاعب التركي، لكنهم يرون أنه مثل الماسة التي تحتاج إلى تلميع، إنهم يساعدونه ويعتنون به، ويقدمون له النصح لأنهم يدركون تمامًا أنهم يتعاملون مع لاعب كرة قدم مختلف.

وشددت على أن أنشيلوتي، تحدث مع اللاعب بشكل منفرد وأكد له أن كرة القدم لا تسمح بأي استرخاء وأن القوة لها الأسبقية على المهارة، ولهذا السبب لا يستطيع كل من يرتدي قميص ريال مدريد التقليل من هذه الحدة ولو لثانية واحدة.