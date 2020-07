ماريو ماندجوكيتش يعلن إنهاء عقده مع الدحيل القطري

أعلن الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، عن إنهاء عقده مع نادي الدحيل القطري بشكل ودي، وذلك بعد انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الدحيل قد أعلن عن التعاقد مع ماندجوكيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي، ليستمر مع الفريق حتى الاتفاق مع إدارة ناديه على الرحيل.

ونشر ماندجوكيتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن فيها عن إنهاء عقده مع الدحيل بالاتفاق بين الطرفين.

ومن جانبه، أعلن نادي الدحيل عن إنهاء التعاقد، حيث وجه الشكر إلى اللاعب الكرواتي عبر رسالة جاء فيها: "شكرًا لك وحظًا سعيدًا".

جاء ذلك في ظل انتشار أخبارًا عن رغبة العديد من الأندية التركية والإيطالية، من أجل ضمه، حيث تلقى عروضًا من جلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش من تركيا.

ويدرس مسؤولي نادي ميلان الإيطالي التعاقد معه، ليكون بديلًا للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي اقترب من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ولكن الرغبة الكبرى في التعاقد معه كانت من جانب فريق بينيفنتو الإيطالي، الذي يدربه الأسطورة فيليبو إنزاجي، الذي يعشق المهاجم الكرواتي ماندجوكيتش، حيث أوصى إدارة ناديه بالتعاقد معه.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V