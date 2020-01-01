السد القطري يصدم برشلونة ويجدد عقد تشافي هيرنانديز

تشافي سيستمر مع السد القطري موسم آخر.

أعلن نادي السد القطري، عن تجديد عقد مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لموسم آخر، ليستمر مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.

تشافي تولى مهمة تدريب السد مطلع الموسم الماضي 2019-2020، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، قبل أن يحصد مع السد لقبي كأس السوبر وكأس قطر.

ونشر الموقع الرسمي لنادي السد خبر تجديد عقد تشافي هيرنانديز لمدة موسم آخر، بعد مستوى الفريق المميز الذي ظهر به معه خلال الموسم الماضي.

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تشافي عبر عن سعادته بتجديد عقده مع السد للموسم الثاني على التوالي، حيث قال: سعيد بتجديد عقدي مع السد، والذي سوف يستمر للعام الثاني على التوالي، وتركيزي الفترة القادمة على تجهيز اللاعبين بالشكل الأكمل للمنافسات المقبلة محليًا وآسيويًا".

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المدرب الإسباني واصل: "أعمل مع إدارة السد الفترة المقبلة على العديد من الملفات، أهمها تجديد عقد نجم الفريق أكرم عفيف، بالإضافة للتعاقد مع لاعبين محترفين، بدلًا من الإسباني جابي، والمكسيكي ماركو فابيان".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "سعيد بالاستمرار مع السد، وسيكون هدف الفريق هو المنافسة على كل البطولات".

جاء تجديد عقد تشافي، في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول دخوله ضمن الترشيحات لتدريب فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.