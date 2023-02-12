"ماريجا وهو مُجهد أفضل من إيجالو بكامل لياقته!"

النجم المالي أصبح الآن متفوقًا بشكل ملحوظ على إيجالو

يرى المدرب الوطني سلطان خميس، أن المستوى الذي يقدمه المالي موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال، تفوق بشكل كبير جدًا على النيجيري أوديون إيجالو.

النجم النيجيري إيجالو ظهر الفترة الماضية بمستوى منخفض، جعل البعض يهاجمه، بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن التهديف، خاصة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خميس خلال برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "هناك لاعبين تألقوا بشكل لافت أمام ريال مدريد مثل الكولومبي جوستافو كويلار الذي قدم مستوى مميز، وأيضًا لوسيانو فييتو الذي لعب في أكثر من مركز وتألق بشكل كبير".

وواصل: "ماريجا حتى وهو مجهد أفضل من إيجالو وهو في كامل لياقته البدنية، ولكن على اللاعبين أن يستفيدوا في مثل هذه المباريات".

ونجح ماريجا في تسجيل الهدف الأول لفريقه الهلال في مرمى ريال مدريد الإسباني، في نهائي مونديال الأندية، باللقاء الذي خسره الزعيم بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.