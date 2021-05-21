"ماريجا (العالمي) أفضل من تاليسكا 10 مرات"

من الأفضل ماريجا أم تاليسكا؟

يرى المحلل الرياضي بسام عبد الله، أن الصفقة التي أجراها نادي الهلال بالتعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا، أفضل من الصفقة التي أجراها نادي النصر بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا بعشر مرات.

الهلال نجح في التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريجا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بورتو البرتغالي، بينما نجح النصر في التعاقد مع تاليسكا بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي جوانزهو الصيني.

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وكتب عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يحاولون إخفاء فشلهم بانتصارات وهمية والحقيقة، أولًا حدث أي متابع أوروبي يقول لك أن صفقة ماريجا أقوى بعشر مرات من تاليسكا وهو يصورون تعاقدهم معه بالإنجاز".

وتابع: "ثانيًا، فريق على بعد خطوة من الدوري بعد الثلاثية، وفريق لن يتأهل للآسيوية، نافس الكبير لتصبح مثله، محاولة الاحتكاك لن تقربك منه".

الهلال يتصدر ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ويتبقى له 3 نقاط من أجل التتويج بشكل رسمي ببطولة الدوري هذا الموسم.

ويحتل النصر المركز الخامس بترتيب فرق الدوري، برصيد 45 نقطة، وأصبح مهدد بشكل كبير بعدم المشاركة في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا.