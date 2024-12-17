بنفس مادة ماريا شارابوفا "المحظورة" .. الاتحاد الإنجليزي يؤكد إيجابية عينة المنشطات لمودريك وتشيلسي يعلق

نجم البلوز مهدد بالإيقاف الطويل

كشفت تقارير صحفية، عن خبر صادم للنجم الأوكراني ميخايلو مودريك، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد ثبوت وجود مادة محظورة في عينة المنشطات الخاصة به، مما يعرضه لخطر الإيقاف الطويل.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن نتيجة اختبار عينة مودريك (23 عامًا)، ظهرت إيجابية للمنشطات، ويواجه اللاعب الآن خطر الإيقاف لفترة طويلة، بعدما صدر قرار بتعليق مشاركته في مباريات كرة القدم "مؤقتًا" لحين حسم موقفه النهائي.

وأشارت إلى أن مودريك كان قد خضع لاختبار المنشطات في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وكشفت العينة الأولى عن وجود مادة محظورة في دمه ومن المتوقع فتح العينة الاحتياطية خلال الأيام القليلة المقبلة لتأكيد النتيجة.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مودريك في موقف صعب الآن، لأنه في حال ثبوت تعاطيه المنشطات من خلال العينة الثانية، سيصدر في حقه قرار إيقاف قد يصل إلى 4 سنوات، وفقًا للوائح لجنة مكافحة المنشطات.

وأكدت صحيفة "ذي أتليتيك" أن السبب هو "ميلدونيوم"، وهو عقار مضاد لنقص التروية الدموية يمكن أن يحسن القدرة على التحمل والقدرة على التعافي بعد التمرين، وهي نفس المادة التي وجدت في عينة لاعبة التنس السابقة ماريا شارابوفا.

وبعد دقائق من انتشار الخبر، أصدر تشيلسي بيانًا، قال فيه: "الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتصل مؤخرًا بلاعبنا ميخايلو مودريك فيما يتعلق بنتيجة سلبية من اختبار بول روتيني".

وأضاف: "يدعم كل من النادي وميخايلو برنامج الاختبار الخاص بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكل كامل ويخضع جميع لاعبينا، بما في ذلك ميخايلو، لاختبارات منتظمة".

وتابع بيان البلوز: "يؤكد ميخايلو بشكل قاطع أنه لم يتناول أي مواد محظورة عن علم. سيعمل كل من ميخايلو والنادي الآن مع السلطات المختصة لتحديد سبب النتيجة السلبية".

وفي هذا السياق، علق مودريك على حساباته الخاصة، قائلًا: "تم إبلاغي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأن العيّنة كانت تحتوي على مادة محظورة".

وأضاف: "هذه كانت صدمة بالنسبة لي لأنني لم أتناول أبداً أي مادة محظورة عن علم أو أتجاوز أي قانون. أنا أعمل عن كثب مع فريقي للتحقق من كيفية حدوث هذا الأمر، وسنتخذ كافة الأمور القانونية لحمايتي".