ماريانو يعقد انتقاله من ريال مدريد لبنفيكا

النجم الدومينيكاني ماريانو دياز يعقد صفقة انتقاله من صفوف ريال مدريد لصالح بنفيكا البرتغالي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الدومينيكاني ماريانو دياز قد يتسبب في تعقيد صفقة انتقاله لصفوف بنفيكا من ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب طلب الحصول على خمسة ملايين يورو خلال الموسم الذي سيمضيه هناك.

وكان بنفيكا قد اتفق مع ريال مدريد على الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم واحد فقط مقابل خمسة ملايين يورو دون الاتفاق مع دياز.

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وطلب اللاعب الحصول على خمسة ملايين يورو إضافية لتصل قيمة الصفقة بشكل إجمالي لعشرة ملايين يورو يدفعها النادي البرتغالي لنظيره الإسباني وللنجم الشاب.

وينص الاتفاق بين ريال مدريد وبنفيكا على رحيل اللاعب لموسم واحد فقط على سبيل الإعارة، بوجود أحقية شراء في نهاية تلك الفترة للفريق البرتغالي.

ويرفض بنفيكا منح دياز مبلغ الخمسة ملايين يورو، حيث أن سقف الرواتب في الفريق هو أربعة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن بنفيكا كان قد فشل في ضم الأوروجوياني إدينسون كافاني قبل أيام بعدما طلب وكيله الحصول على عشرة ملايين يورو.