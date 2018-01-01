ماروتا يقود الجولة الثانية للتعاقد مع مودريتش

إنتر لم يفقد الأمل بعد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا يزال إنتر ميلان الإيطالي يحاول ضم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وذلك بعد فشل الصفقة في الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018 لا يزال هدفاً رئيسياً للنيراتزوري. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكانت مطاردة إنتر لوصيف كأس العالم مع كرواتيا قد وصلت إلى حد أغضب ريال مدريد الذي هدد بالشكوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب المفاضوات غير القانونية.

وبحسب ماركا فإن إنتر سيخوض السباق مجدداً في الصيف الماضي بقيادة مديره الرياضي الجديد بيبي ماروتا.

وكان ماروتا مدير يوفنتوس السابق، هو أحد الأعمدة الرئيسية في صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من الملكي إلى البيانكونيري في يوليو الماضي.