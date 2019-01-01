ماروتا يستهدف جلب أليجري للإنتر كخليفة لسباليتي

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن بيبي ماروتا المدير الرياضي السابق ليوفنتوس يستهدف ضم ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق لصفوف إنتر في أقرب وقت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن بيبي ماروتا المدير الرياضي السابق لفريق يوفنتوس والمسؤول الحالي في نادي إنتر يريد استقدام ماسيمليانو أليجري المدير الفني للبيانكونيري لصفوف النيراتزوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ماسيجارو"، والتي أكدت أن أليجري يعد على رأس أولويات بيبي ماروتا في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فماروتا يخطط في الوقت الحالي لطريقة يغادر فيها أليجري صفوف يوفنتوس لينضم لنادي إنتر في أقرب وقت ممكن.

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وذكرت الصحيفة أن أليجري ليس الخيار الوحيد المطروح في الوقت الحالي بنادي إنتر ليكون خليفة للوتشيانو سباليتي المدير الفني الحالي للنيراتزوري.

ويأتي المدرب الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للمنتخب ولتشيلسي ضمن الخيارات المتاحة لتدريب الفريق بالفترة المقبلة.

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جدير بالذكر أن العقد الحالي لأليجري مع فريق يوفنتوس يستمر حتى نهاية موسم 2019-2020 أي أنه لا يزال لديه موسم ونصف في تعاقده مع البيانكونيري.