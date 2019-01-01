مارك كلاتنبيرج: محمد صلاح كان يستحق بطاقة حمراء

الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج يؤكد أن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء أمام فريق بورتو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء في مواجهة بورتو بدوري الأبطال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلاتنبيرج وأكد خلالها أن حكم الإعادة التليفزيونية أخطأ ولم يقم بعمله كاملًا لأنه لم ينبه حكم الساحة بتفاصيل الواقعة.

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وقال كلاتنبيرج: "محمد صلاح كان محظوظًا للغاية لعدم حصوله على بطاقة حمراء في الخطأ الذي قام به على دانيلو، لقد كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء".

وأضاف: "كان يجب على حكام الإعادة التليفزيونية أن يتدخلوا ويخبروا حكم اللقاء بما حدث بالضبط، لقد كان يجب أن يتم طرد محمد صلاح فورًا وبشكل مباشر، لكن بدلًا من ذلك سيخوض لقاء العودة".

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وكان محمد صلاح قد تدخل بشكل قوي على دانيلو بيريرا نجم فريق بورتو الذي تحصل على خطأ من النجم المصري لكن دون أن يشهر الحكم أي بطاقات ملونة.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز بهدفين نظيفين أمام فريق بورتو في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من نصف النهائي.