رسميًا | المرشح لتدريب الإسماعيلي ينضم لأكاديمية الوحدة

المدرب المرشح لتدريب الإسماعيلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميًا تعاقده مع الهولندي مارك فوتا لشغل منصب المدير الفني العام لقطاع الناشئين بالنادي.

وكان فوتا ضمن المرشحين لتدريب الإسماعيلي المصري هذا الصيف، خاصة لنجاحه السابق مع الفريق، حين تولى تدريبه موسم 2006-2007 وموسم 2010-2011.

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وقد شغل اللاعب الهولندي السابق عدة مناصب مرموقة سابقة، أبرزها المدير الرياضي لفينورد، والمدير الفني لمنتخب هولندا تحت 21 عامًا والمنتخب الأولمبي المغربي، وكذلك المدير الفني العام لأكاديمية ساوثامبتون الإنجليزي والمدير الفني العام للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

وأعلن النادي الإماراتي كذلك تعيين المصري إسلام شكري لتولي منصب مدير أكاديمية الوحدة الاستثمارية لكرة القدم، والذي سبق له اللعب في الإسماعيلي والمقاولون العرب المصريين وليرس البلجيكي وشغل منصب المدير العام لأكاديمية أتلتيكو مدريد في مصر وكذلك تلك الخاصة بناديي وادي دجلة والنجوم المصريين.